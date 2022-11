Vacinação contra a Covid-19 em menores de três anos com comorbidades deve ser agendada em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio convoca os responsáveis pelas crianças com comorbidades de seis meses a menores de três anos de idade (dois anos, 11 meses e 29 dias) para realizar agendamento da vacina contra a covid-19 a partir de terça-feira (29).

O cadastro deve ser feito na Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Estratégia Saúde da Família (ESF) mais próxima da residência da pessoa. No ato, o morador deve apresentar o nome completo, CPF, número do cartão do SUS e número de telefone para contato. A Secretaria de Saúde reforça a importância do atendimento telefônico e do comparecimento no dia e hora marcados.

De acordo com a nota técnica 114/2022 – DEIDT/SVS/MS da Secretaria Estadual de Saúde, o esquema de vacinação será composto de três doses. As duas doses iniciais serão administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose com pelo menos oito semanas após a segunda dose para esta faixa etária.

A Secretaria de Saúde montou essa logística proposta, com o objetivo de evitar perdas do insumo devido às poucas doses recebidas pelo Governo do Estado, além da procura gradual pela vacinação.

“Esse público é formado por 7.219 crianças e nós recebemos até o momento 340 doses. Como o insumo tem prazo para ser utilizado após aberto, a estratégia é realizar o agendamento para que possamos evitar perdas da vacina. Por isso, contamos com a compreensão e colaboração dos munícipes para que compareçam conforme marcado. Precisamos manter a vacinação em dia. Isso só será possível com a presença de cada cidadão”, explica coordenadora de Imunização, Patrícia Freitas.

Fazem parte do grupo das comorbidades, segundo o Plano Nacional de Operacionalização contra a Covid-19 (PNO), quaisquer indivíduos com diabetes; pneumopatias crônicas graves; Hipertensão Arterial Resistente (HAR); Hipertensão arterial estágio 3; hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo; imunocomprometidos; obesidade mórbida; síndrome de down; cirrose hepática; doenças cardiovasculares; neurológicas e renal crônica.