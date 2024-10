Vistoria técnica é realizada na Praia de Ubás, em Iguaba Grande

Nesta segunda (14), foi realizada uma vistoria técnica na Praia do Ubás, no trecho da Bandeira Azul, visando proporcionar segurança, funcionalidade e acessibilidade aos frequentadores do local. Além disso, a vistoria teve como objetivo o cumprimento das demandas do calendário anual de ações estabelecidas pelas Coordenação Nacional do Programa Bandeira Azul, e planejamento na infraestrutura do local.

Pelo segundo ano consecutivo, a Praia de Ubás foi contemplada com o Programa Bandeira Azul, para a temporada 2024/2025. É um dos prêmios ecológicos mais importantes e reconhecidos internacionalmente. O Júri Nacional do programa avaliou os 38 critérios, incluindo qualidade da água, gestão ambiental, segurança e educação e informação ambiental, e parabenizou o município de Iguaba Grande e a equipe gestora responsável pelos esforços dedicados ao cumprimento dos critérios da Bandeira Azul.