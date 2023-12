45 pessoas ficarão responsáveis pelas limpezas das praias de Cabo Frio no verão

O verão está batendo à porta e a Comsercaf já definiu algumas ações estratégicas para garantir a limpeza da cidade, principalmente das praias que são alvos da maioria dos turistas que chegam ao município. Para a alta temporada a autarquia prevê reforço de efetivo, maquinários e lixeiras, além de distribuição de sacolas biodegradáveis para banhistas para manter a cidade limpa e organizada.

Segundo a Companhia, nesse período do verão a produção de lixo aumenta muito e a equipe de varrição das areias vai ganhar reforço de mais 18 funcionários, sendo 15 no distrito-sede e três em Tamoios.

Esse trabalho é realizado por 45 pessoas em dias normais, 39 cuidam das praias do Forte, Peró, Conchas, Dunas, Foguete e Ilha do Japonês, sendo que dois funcionários ficam responsáveis pelo repasse da área da Bandeira Azul, no Peró; e seis do Pontal de Santo Amônio e Unamar.

No total serão 60 pessoas no primeiro distrito e nove no segundo. A limpeza das praias é realizada por uma empresa terceirizada, que é a responsável por essas contratações. A Comsercaf atua, diariamente, na limpeza das praias das 5h às 11h, com repasse às 17h, para deixar as areias limpas para os banhistas.

Cada distrito tem o seu trator para garantir a infraestrutura do trabalho, e, também, um trator acoplado com equipamento de areia, o chamado “Tatuí”. Além desses, haverá reforço de mais quatro retroescavadeiras, oito caminhões truck e duas carretas.

Levantamento de resíduos

Um levantamento da Companhia verificou a quantidade de lixo consumido somente nas praias. De janeiro a novembro deste ano, foram recolhidas um total de 6.260,29 toneladas de resíduos, 47,94% a mais que no mesmo período de 2022, quando foram retiradas das areias 3.001,37 toneladas. No ano passado foram 3.641,11 toneladas.

“O número de resíduos está sendo mais significativo em 2023 devido a retomada do turismo diante das flexibilizações e o aumento da cobertura vacinal contra a Covid-19. As pessoas retomaram a rotina de viagens, e Cabo Frio é destino de milhares de turistas o ano todo. Como responsáveis pela limpeza urbana, temos o compromisso de deixar a cidade ainda mais limpa e, também, iluminada”, explicou a presidente da Comsercaf, Patrícia Brandão.

Sacolas biodegradáveis

A Secretaria de Turismo prevê a chegada de 1,7 milhões de visitantes, público volante, durante o verão 2023/24. Diante dessa expectativa, na semana passada, a autarquia lançou o projeto Amigos do Meio Ambiente para incentivar o acondicionamento e descarte correto do lixo. Serão distribuídas três milhões de sacolas biodegradáveis, em parceria com empresários da cidade.

A distribuição das três milhões de sacolas biodegradáveis 40x50cm acontecerá entre os dias 22 de dezembro de 2023 e 20 de março de 2024, na Ilha do Japonês e em oito praias: Forte, Dunas, Foguete, Conchas, Peró, Pontal do Peró, Pontal de Santo Antônio, Praia de Unamar. Em cada um desses locais será instalada uma tenda para funcionar como ponto fixo de distribuição.

Para reforçar a conscientização dos banhistas, servidores da Comsercaf também farão a entrega das sacolas nas areias, que serão descartadas nas lixeiras disponibilizadas pelos donos dos quiosques e nos contentores, que serão reforçados nas praias. O recolhimento é diário e feito pela Comsercaf e por empresa terceirizada.

A autarquia também vai aumentar o número de lixeiras nos ambientes públicos, a quantidade e os locais de instalação ainda estão sendo estudados.