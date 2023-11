Morre tecladista Lucas Costa

O tecladista e arranjador Lucas Costa, muito conhecido em toda Região dos Lagos, morreu no último domingo (19). O velório acontece nesta segunda (20), na capela do Cemitério Santa Izabel, no Portinho e o seputalmento acontece no Cemitério dos Eucaliptos, no Jardim Esperança, às 16h30.



Criado em Arraial do Cabo, Lucas era um músico renomado e muito querido pelos colegadas de profissão. O músico se apresentou em diversos eventos da Região dos Lagos, e dividiu palco com grandes artistas do cenário nacional.