O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 16

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Educação, vai realizar a Feira da Consciência Negra. O evento, que vai marcar a luta pela conscientização ao fim do preconceito sofrido pela população preta, vai acontecer no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, a partir das 10h30, na Praça Menino João Hélio, no Centro. Serão diversas atrações, como roda de samba, maracatu, show com voz e violão, roda de conversa, oficinas (tranças, turbantes e história da África), exposições de alunos, instruções jurídicas com a OAB, exposição de pintores locais, comidas afro-brasileira, além de diversas atrações para as crianças, como a contação de histórias. E o melhor tudo gratuito aos moradores. Vale ressaltar que, apesar de termos essa data tão emblemática no Brasil, todo dia é dia de sermos conscientes e antirracistas. Veja no quadro abaixo a programação e os horários de cada atração:

Cabo Frio

Cabo Frio pode assistir a demolição de mais um casarão centenário da cidade. A “Casa dos Gagos”, no Portinho, que fez parte da Rota do Sal, em estilo chalé normando pode dar lugar a um condomínio de luxo. O imóvel pertence à família de Luiz João Gago, um dos que trouxeram a tecnologia e modelo de produção de sal de Aveiro para formação das salinas de Cabo Frio. A ideia é construir 16 casas de alto padrão, com piscina, espaço gourmet privativo e duas vagas de garagem cada, de frente para o canal do Itajuru. O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Cabo Frio informa que qualquer imóvel com mais de 50 anos só pode ser demolido após amplo debate entre os conselheiros. A prefeitura de Cabo Frio diz que o imóvel não é tombado. O processo de demolição, entretanto, precisa passar pelo Instituto Municipal do Patrimônio Cultural e pelo Conselho para ser aprovado.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo, vai reinaugurar no dia 30 deste mês de novembro, o Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo. O equipamento cultural será reaberto após 2 anos. Segundo o prefeito Marcelo Magno, a volta do Centro Cultural é um sonho antigo da população cabista.

Búzios

A entrega de títulos de cidadãos buzianos, por ocasião dos 28 anos de emancipação político-administrativa, causou. Vários políticos do município, da Região dos Lagos e de todo o Estado do Rio estiveram prestigiando o evento. Mas tem sempre alguém reclamando, como é o caso do ex-vereador Valmir da Rasa, que teria comentado com amigos que não foi convidado para festa.

Iguaba Grande

PM segura bombeiro! Entenda o caso: O sombra presenciou uma discussão acalorada na Câmara de Iguaba Grande, entre os vereadores Tikinho e Júnior Bombeiro. Tudo se motivou pois o vereador Júnior Bombeiro quis saber sobre as articulações do colega Tikinho com o Partido Avante. E então o vereador não ficou nem um “tiquinho” satisfeito e quase que o “barraco desabou”. A turma do deixa disso chegou para apartar e o vereador e PM Fabricio Torquato teve que segurar o bombeiro. Melhor assim.

São Pedro da Aldeia

Os vereadores Franklin da Escolinha, Vitinho de Zé Maia e Isaias do Escolar continuam sem dormir, preocupados com o futuro, segundo informações do Canhão da Fofoca. Há quem garanta que os suplentes já estariam rondando a Câmara, de olho nas 3 cadeiras. Para se ter uma ideia, o suplemente Ramon Quintanilha, cheio de empolgação já teria até comprado terno, gravata, meia e par de sapatos novos. O que isso significa?