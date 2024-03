Empresário de Cabo Frio é premiado na Expo Revestir 2024

O empresário cabo-friense Anderson dos Santos, proprietário da DAS – Comércio Atacadista e Gerente Comercial do Grupo Engeluz, recebeu, na última terça-feira (19), o prêmio Destaque Expo Revestir & Revista Anamaco 2024, pelo trabalho realizado no setor. A premiação avalia critérios como a distribuição dos produtos, a qualidade do atendimento ao consumidor e a parceria com a indústria.

​Anderson dos Santos recebeu o prêmio ao lado do pai, o empresário Adelício José dos Santos, fundador do Grupo Engeluz, uma das referências do setor no interior do Estado do Rio de Janeiro.

​“É com grande alegria que levamos este prêmio para Cabo Frio e região. Ter o trabalho reconhecido por especialistas, em um evento tão importante, é motivo de orgulho e motivação. Nosso objetivo é oferecer produtos de qualidade, com atendimento superior, preços competitivos e entrega rápida. Por isso, buscamos os melhores parceiros da indústria e investimos em nossas equipes”, declarou o empresário.

​Conhecida por ser o maior evento de revestimentos e acabamentos da América Latina, a feira conta com mais de 300 expositores, que apresentam lançamentos em cerâmicas, louças sanitárias, metais para cozinha e banheiro, rochas ornamentais, mosaicos, madeiras, laminados, cimentícios e vítreos.

​O evento, destinado a designers, arquitetos, construtores, revendedores e exportadores, acontece até sexta-feira (22), no São Paulo Expo, na capital paulistana. A programação inclui ainda fórunse palestras.