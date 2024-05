Casa do Bicentenário, em Cabo Frio, está com inscrições abertas para aulas de reforço escolar de Português

A Casa do Bicentenário, sede da Coordenadoria-geral da Igualdade Racial, está com inscrições abertas para aulas de reforço de Língua Portuguesa gratuitas. As aulas são destinadas a alunos do ensino fundamental e acontecem três vezes por semana, às segundas, terças e quartas-feiras, das 9h às 10h, com o professor Maurício Cardozo.

Para se inscrever, os interessados devem comparecer ao local, que fica no Largo de Santo Antônio, 126, no bairro Itajuru, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, portando os seguintes documentos: identidade, comprovante de residência e uma foto 3×4.

“Essas aulas não apenas ajudam os alunos a melhorarem seu desempenho acadêmico, mas também promovem a inclusão e a igualdade de oportunidades educacionais. Além disso, ao frequentar essas aulas na Casa do Bicentenário, os alunos também estão contribuindo para o fortalecimento da comunidade e a valorização dos espaços públicos”, disse o coordenador-geral da pasta, Vítor Pires.

Serviço

Casa do Bicentenário – Largo de Santo Antônio, 126, no Itajuru.

Para outras informações, entre em contato pelo e-mail: igualdade_racial@cabofrio.rj.gov.br.