Ambiente de Arraial do Cabo capacita para Resgate, Busca e Salvamento em Áreas de Restinga e Ambientes Selvagens 

A Secretaria de Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo, realizou, neste domingo (13), na Praça Guarani, no Centro, a entrega dos certificados dos 14 alunos que participaram do curso de capacitação em Resgate, Busca e Salvamento em Áreas de Restinga e Ambientes Selvagens. O curso foi iniciado na última quinta-feira (10), em área de restinga da cidade.

Durante o curso, ministrado pela equipe do Ras Mub (1º Grupamento Civil de Instruções de Resgate em Ambiente de Selva), os alunos aprenderam, por exemplo, a criarem ferramentas de resgate usando meios naturais na mata, transporte de pessoas em áreas selvagens até locais urbanos e outros. Essa foi a 2° edição do curso.

Também participaram do curso de capacitação, além do pessoal do Ambiente, agentes da Secretaria Municipal de Segurança Pública. O curso teve ainda a participação de profissionais de outras Prefeituras de municípios da Região dos Lagos.