Ambiente de Arraial do Cabo controla três incêndios em Áreas de Proteção Ambiental 

Em uma ação rápida, a equipe de Proteção Ambiental da Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo, controlou três incêndios, nesta quarta-feira (16). Dois incêndios foram em áreas de preservação ambiental no Centro e um no distrito.

Uma das ações ocorreu na Rebeche, no Parque Natural Municipal da Restinga da Massambaba, e na Graçainha, na Prainha. O outro foi na região de Pernambuca, também em área de Proteção Ambiental da Massambaba.

Na Rebeche e na Prainha, os incêndios foram de média proporção. Já o de Pernambuca foi classificado como de proporção menor.