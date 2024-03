Análise geológica preventiva é realizada em locais suscetíveis de escorregamento em Cabo Frio

Uma ação conjunta da Defesa Civil de Cabo Frio, da Regional de Defesa Civil do Rio de Janeiro (Redec Baixada Litorânea) e do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (MDR/RJ) realizou uma análise geológica preventiva nos locais suscetíveis de escorregamento.

Foram avaliados a Gamboa, Morro do Telégrafo (da Ponte Feliciano Sodré até o bairro Jacaré), Porto do Carro, Dormitório das Garças e Morro da Guia. Nos lugares foram feitas medições de inclinação, tipo de rocha entre outras ações.

O relatório, que será entregue pelo DRM nos próximos dias, é uma das ações de coleta de informações que vão integrar o Plano de Contingência da cidade, um documento que mapeia as áreas de ameaça e como agir.