Após receber mais R$55 milhões e nomear filho de ministra, Prefeita de Cabo Frio troca Bolsonaro por Lula

Pouco mais de dois meses após a Prefeitura de Cabo Frio receber R$ 55,4 milhões de verba extra do Ministério da Saúde, a prefeita Magdala Furtado deixou o PL, de Jair Bolsonaro, ingressou no PV e anunciou que disputará a reeleição com o apoio do PT.

Até então apoiadora do ex-presidente, Magdala se tornou a aposta do PT para adentrar em uma região dominada pela direita.

Nas últimas eleições, Bolsonaro obteve 66,7% dos votos na cidade, ante 33,3% de Lula. Magdala fez campanha para Bolsonaro. Em sua rede social, fez posts de apoio ao então candidato à reeleição e com foto abraçada à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O apoio do PT veio em fevereiro, após uma reunião, no Palácio do Planalto.

Ao sair da reunião, Magdala gravou um vídeo ainda no Planalto no qual anuncia seu “alinhamento com o governo Lula” e desfere críticas ao governador do Rio, Claudio Castro (PL), até então seu aliado. Dois dias depois, ela ingressou na federação PT-PV-PCdoB.

O filho da ministra da Saúde, Marcio Sampaio, participou da audiência com Lula. Ele foi nomeado secretário de Cultura de Cabo Frio 21 dias depois de sua mãe liberar R$ 55,4 milhões para atendimento de alta e média complexidade na cidade.

Ato que culminou em notícia nacional.