Araruama vai inaugurar o extraordinário Botânico das Asas

Araruama vai ganhar um espaço ecológico e de lazer nunca visto antes no município. O Botânico das Asas será inaugurado no dia 27, sábado, às 10h. Trata-se de uma extraordinária área ambiental que conta

com Palácio das Borboletas, Palácio das Araras, espaço para piquenique para toda a família, além de ser uma área de conservação biológica de plantas e animais.

O espaço, que fica no Parque Hotel nos fundos da Praça Menino João Hélio, está repleto de espécies: lindas borboletas de várias cores, araras, e outras aves silvestres e exóticas, como pavões, marrecos e cisnes, que vão encantar os visitantes.

O objetivo é que o Botânico das Asas proporcione amplo conhecimento e conscientização da população a respeito da preservação da fauna e flora regionais, bem como uma excelente experiência de lazer com integração à natureza.

O espaço também atrairá os turistas que visitarem o município e não só pelas belezas, mas pela curiosidade que desperta com as atrações de observação das aves ornamentais e as ações educativas que ocorrerão no local; um verdadeiro patrimônio ecológico de Araruama que a prefeita Livia de Chiquinho está deixando como mais um de seus legados.

Então Anota aí: a inauguração desse belíssimo espaço será no dia 27 de janeiro, às 10h, e faz parte das comemorações do aniversário de 165 anos de Araruama.