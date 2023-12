Atenção Domiciliar de São Pedro da Aldeia reforça importância da prevenção e do diagnóstico precoce do HIV

A equipe multiprofissional da Atenção Domiciliar de São Pedro da Aldeia aderiu à campanha nacional “Dezembro Vermelho”, que busca conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da AIDS. Os profissionais estão realizando os testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C nos pacientes e cuidadores/responsáveis que são acompanhados pelo setor.

O diretor do Melhor em Casa e do Programa de Atendimento Domiciliar aos Cronificados (PADC), Junior Curcino, ressaltou a importância do trabalho em equipe e a parceria com outros setores da Secretaria de Saúde para levar um atendimento especializado e cada vez mais humanizado aos aldeenses.

Os exames são aplicados pela equipe de enfermagem em pacientes e cuidadores que estejam sem condições de locomoção a uma unidade básica de saúde, reforçando a eficácia da Atenção Domiciliar no atendimento de excelência ao usuário do SUS.

A intenção é que mais usuários sejam testados no conforto e segurança de seus lares ao longo do mês, em referência ao Dezembro Vermelho. A iniciativa oferece testes regulares e opções de tratamento disponíveis para aqueles que vivem com o HIV, em uma parceria com a Vigilância em Saúde