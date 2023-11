Azul Puro Azul lança álbum autoral que exalta a cultura cabo-friense

O artista cabo-friense Azul Puro Azul lança, nesta terça-feira, 31 de outubro, o álbum “Alma de Beira de Praia” nas principais plataformas digitais de streaming (Spotify, Deezer, Amazon Music, e similares) e no YouTube.

O álbum, que conta com oito faixas, traz uma mistura de músicas regionalistas com sonoridades que remetem à ancestralidade, como congas, pandeiro, berimbau, efeitos sonoros, palmas, coro e instrumentos populares de cordas e sopros.

Azul, além de intérprete, é o compositor de todas as canções do álbum. Em “Minhocas da Terra” divide a composição com Dio Cavalcanti, e em “Cabo Frio – Meu Pensamento” a parceria é com Antônio de Gastão, uma referência da cultura cabo-friense por seus múltiplos talentos artísticos.

O álbum foi todo produzido por artistas cabo-frienses. As gravações foram realizadas no “Daniel Porto Estúdio” e os músicos Diego Matos (trompete e trombone), Jubiabá (percussões), Daniel Porto (Percussões), O Barba (percussões), Caio Vargas e Vitalino (coros), Toddybass (contrabaixo, violão e cavaquinho), Nado Capoeira (Berimbau e percussão) participam do álbum como instrumentistas/coro; Ivo Vargas é a participação especial na canção “Cabo Frio Meu Pensamento”, e a canção “Minhocas Da Terra” tem a participação especial dos “minhocas da terra” Dio Cavalcanti, Ulisses Rabelo, Leo Diolí, Vitalino, Ivo Vargas e Juliana Feliciano, na interpretação.

Azul, que é compositor e intérprete das faixas, divide a direção musical e arranjos com Daniel Porto, além de gravar violões.

A arte gráfica da capa do álbum é assinada por Yuri Vasconcellos e a fotografia e vídeos de divulgação ficaram a cargo de Marcelas Rimes. André Amaral é responsável por registros audiovisuais que ilustram algumas canções do álbum no youtube.

As gravações do álbum foram possíveis graças ao projeto ser contemplado (em 1º lugar) no edital “Gilberto Marques de Fomento à Cultura” da Secretaria Municipal de Cultura de Cabo Frio. Além da gravação e do lançamento online, o artista realizará 8 eventos em escolas municipais, em novembro, com pockets shows com as músicas do álbum, apresentação de vídeos de “Orgulhos Musicais da Terra” trazendo homenagens a 5 musicistas cabofrienses de diferentes épocas e rodas de conversas com alunos e professores.

“Esse álbum é um sonho de anos, e certamente o trabalho mais importante da minha carreira até aqui. É um trabalho que fala da minha cidade, da minha gente, e da minha cultura. É um trabalho que eu espero que possa tocar o coração das pessoas e que possa contribuir para a valorização da arte e da cultura cabofriense”, afirma Azul Puro Azul.

Sobre Azul Puro Azul:

Azul Puro Azul é compositor/cantor/instrumentista; produtor cultural, comunicador, e escritor. Com formação acadêmica em Serviço Social, é na arte que encontrou sua melhor expressão e conexão com a sociedade.

Em 2014 Azul ganha proporção nacional com a inserção do videoclipe “Minha Cara” no canal MultiShow. Produz, escreve, e atua em diversos espetáculos que mesclam poesia, circo, música e teatro. Discografia “Minha Cara” (2013), “Baile de Calma” (2023), “Alma de Beira da Praia” (2023).

Entre 2020 e 2023 é aprovado em 7 editais de cultura; entre editais municipais (Cabo Frio) e estaduais (Estado do Rio de Janeiro). Como produtor cultural idealiza/produz os eventos “É Assim que a Banda Toca” e “Forró Du Xamêgo”, somando os 2 eventos mais de 150 edições realizadas em diversos espaços culturais, e praças públicas em Cabo Frio.

Prev