Bairro São João, em São Pedro da Aldeia, terá evento pelo Dia Internacional da Mulher nesta terça-feira ￼

A população está convidada para participar do evento de comemoração ao Dia Internacional da Mulher na praça do bairro São João nesta terça-feira (8). A iniciativa da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de São Pedro da Aldeia acontece das 14h às 17h, e terá música ao vivo. Os moradores terão diversos serviços gratuitos como designer de sobrancelhas, massagem relaxante, tratamentos para o cabelo, Zumba, entre outros. Além das atividades, serão realizados sorteios de brindes.

A atração musical fica a cargo da coordenadora de Políticas Públicas LGBTQIA+, Paula Azevedo. Conhecida carinhosamente como Paulinha, possui carreira consagrada no município. A comemoração conta também com a participação de secretarias municipais, além de diversas parcerias com a iniciativa privada. Dentre os serviços oferecidos estão massagem relaxante, shiatsu, cuidados com a saúde da mulher, corte de cabelo, podóloga, designer de sobrancelha, estética facial, hidratação e escova. A iniciativa terá rodas de conversas e palestra com Tereza Tenan.

O evento terá cooperação do coordenador e equipe do CRAS do Parque Estoril, assim como da Associação de moradores do bairro São João e da Associação Comercial/ CDL- Liderança Feminina. A Secretaria de Saúde irá orientar os participantes sobre a saúde da mulher e também oferecerá serviços de aferição de pressão. Já a Secretaria de Esportes e Lazer promoverá aulas gratuitas de Zumba e Dança de Salão. Também serão doadas mudas de árvores pela Secretaria de Agricultura, Pesca e Trabalho.

Também serão oferecidos serviços sociais como tarifa social, negociação de débitos, solicitação de novas ligações, troca de titularidade, atualização cadastral e 2ª via de conta pela Prolagos. A Enel disponibiliza a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por LED e dará dicas de economia de energia elétrica. Os moradores terão acesso a ações de conscientização da Patrulha Maria da Penha.