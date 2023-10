Brincando na Praça, em São Pedro da Aldeia, terá edição de Dia das Crianças na próxima quinta-feira

O Dia das Crianças será repleto de atividades para os pequenos em São Pedro da Aldeia. A Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro, recebe mais uma edição do “Brincando na Praça” na quinta-feira (12/10), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, das 15h às 20h. O evento conta com brinquedos, recreadores, peças teatrais e guloseimas para as crianças. Os responsáveis vão poder visitar a feira de artesanato com artigos feitos por artesãos locais. As atividades são gratuitas. A iniciativa é da Secretaria de Esportes e Lazer e conta com o apoio das Secretarias de Cultura e de Turismo.

Além de ações de recreação monitoradas, os pequenos vão ter diversos brinquedos disponíveis, como escorrega inflável e cama elástica, entre outros. As brincadeiras serão acompanhadas por guloseimas como algodão doce e pipoca.

O evento também conta com o apoio da Secretaria de Turismo, que estará presente com apresentações de um teatro lambe-lambe, estilo teatral formado por um palco em miniatura e que utiliza formas animadas às 16h. Entre uma brincadeira e outra, as crianças serão convidadas a acompanharem, ainda, divertidos teatros de marionete.

As crianças e responsáveis serão convidados, ainda, a embarcar no mundo do faz de conta com as peças teatrais promovidas pela Secretaria de Cultura. A história do grupo de animais que segue rumo à cidade grande em busca do sonho de formarem um conjunto musical será contada na peça “Os Saltimbancos”, às 18h20.

Já a jornada de Dorothy junto ao homem de lata, ao espantalho e ao leão pela estrada de tijolos amarelos promete encantar o público de todas as idades na peça “O Mágico de Oz”, às 19h20.

As peças teatrais “Os Saltimbancos” e “O Mágico de Oz” serão protagonizadas por alunos das oficinas de teatro da Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes, com instrução de Anna Fernanda Corrêa e Nayara Gomes.

Pais e responsáveis também terão a oportunidade de conferir os artigos confeccionados pelos artesãos locais na Feira de Artesanato.