Búzios terá mais uma edição da Feira de Adoção de Animais

A Praça Dona Dita, na Ferradura será palco de mais uma feira de adoção de animais organizada pela protetora Valéria Celiz.



A feira ocorrerá neste sábado (11), das 9h às 14h30. A ação vai reunir dezenas de cães e gatos que eram cuidados pela protetora Leci Serra, falecida recentemente.

Os bichos, à espera de um novo lar, prometem retribuir com muito amor. Dona Leci cuidava de mais de 200 animaizinhos abandonados. Na primeira edição da feira, que aconteceu dia 28/10, sete bichinhos foram adotados.

Os interessados em adotar um animal devem ter mais de 21 anos e apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Quem não puder adotar, pode ajudar através da divulgação da feira ou atuando como voluntário no dia do evento. “Novamente, precisaremos de muita ajuda na divulgação e no dia da feira, inclusive para segurar os animais, que são muitos e já adultos e grandes. Quem puder doar coleiras peitorais, agradecemos”, solicita Valeria.

Os organizadores informam que aceitam doações no dia do evento e também através da campanha emergencial do grupo Pet Solidário Búzios (@petsolidariobuzios), que reúne diversos pontos de coleta para os bichinhos de dona Leci. Confira abaixo os locais e as necessidades (que também podem ser entregues na feirinha):

O QUE DOAR:

– Ração de cães e gatos (preferencialmente Gran Plus Choice e Gran Plus Gatos)

– Areia e granulado para gatos

– Coleiras, guias, focinheiras e acessórios

– Potes de comida, caminhas

– Brinquedos

– Remédios dentro da validade

– Artigos de higiene animal

– Caixas de transporte

– Jornal

ONDE DOAR:

– Centro:

. Loja Zastrasbuzios (R. Luís Joaquim Pereira, 20)

– Manguinhos:

. Restaurante Fishco Búzios (Rua Três, número 18 loja 4 – rua do Olibar)

. Petshop Canine Patrol (Av. J. B. Ribeiro Dantas, 5.533)

– Marina:

. Hotel Aretê (Alameda Andorinhas – Lot. Praia Baia Formosa)

– Rasa:

. Rações Ebenezer (R. Justiniano de Souza, 80)