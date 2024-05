Cabo Frio lança Campanha de Vacinação nas escolas para crianças até 5 anos

Para garantir que as crianças até 5 anos estejam com as cadernetas de vacinação em dia, a Prefeitura de Cabo Frio está promovendo a Campanha de Vacinação nas escolas municipais. A ação, percorrerá 50 escolas da rede municipal de ensino, abrangendo desde creches até o primeiro ano do ensino fundamental.

A iniciativa começou nesta terça-feira (30), na Escola Municipal Etelvina Santana Fonseca, no bairro Peró, e se estenderá ao longo do ano de 2024. A campanha envolve de toda a comunidade escolar, incluindo professores, pais e alunos. Por isso, durante o mês de abril, as Secretarias de Educação e Saúde, organizaram diversos encontros com as equipes diretivas de cada unidade escolar para alinhar os detalhes da ação.

Um dos pontos principais é a comunicação com os pais ou responsáveis das crianças, que serão previamente informados, para comparecerem às escolas portando a caderneta de vacinação da criança. Para os casos em que não for possível a presença dos pais, a escola fornecerá um termo de responsabilidade. As equipes de saúde estarão presentes nas escolas em dois horários: às 11h e às 16h, para atender tanto o turno da manhã quanto o da tarde.

A programação segue na próxima terça-feira (7) na Creche Municipal Vovó Cinha, no bairro Parque Burle. Já nos dias 14 e 20 de maio será a vez das Escolas Municipais Professora Wanda Maria Nogueira Gonçalves e Vovó Olívia, no bairro Jardim Esperança. No dia 16 de maio a equipe estará na Escola Municipal Manoel Mendes de Souza, em São Cristóvão, em 23 de maio na João Bessa Teixeira, no bairro Passagem, e 28 de maio na Cladyr da Rocha Mendes, no bairro Parque Burle. O cronograma será informado por mês.

A campanha faz parte das atividades do Manual de Microplanejamento do Ministério da Saúde, que tem como objetivo promover a vacinação de forma eficaz, atingindo as metas estabelecidas e garantindo a proteção da população contra doenças imunopreveníveis.

“Ofertar a aplicação de doses no ambiente escolar é uma importante estratégia para retomar as altas coberturas vacinais, reduzir doenças imunopreveníveis e fortalecer o microplanejamento. Por isso, nossas equipes estarão disponíveis na unidade para facilitar o acesso à vacinação. Além disso, contamos com o apoio e adesão dos pais e responsáveis”, ressalta Patrícia Freitas, coordenadora de imunização de Cabo Frio.