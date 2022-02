Cabo Frio registra mais de 1 mil cadastros no Inventário da Oferta Turística 

Com objetivo de atualizar o cenário do turismo no município, a Prefeitura de Cabo Frio segue realizando o cadastro para o Inventário da Oferta Turística na cidade. O levantamento está sendo feito de forma on-line, no site da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer (home), e presencialmente, no Terminal de Transatlânticos, das 9h ás 17h, de segunda a sexta-feira.

De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer já foram realizados 1.099 cadastros, sendo 696 Imóveis de Aluguel por temporada, 130 Meios de Hospedagem, 108 registros para Setor Gastronômico, 103 Guias de Turismo e 62 Serviços Turísticos.

Estabelecimentos e locais que ofertam tais serviços e se enquadram nessas categorias podem se registrar no site oficial da Prefeitura. Somente de forma virtual, foram realizados 240 cadastros no formulário.

“O Inventário da Oferta Turística ficará aberto por tempo indeterminado, à disposição da população e de todos que desejem se cadastrar. Essa atualização nos permite identificar e qualificar os atrativos, equipamentos e serviços oferecidos em Cabo Frio, favorecendo nosso planejamento. Além da oferta virtual e no polo presencial, retornaremos, em breve, o cadastro em campo, visitando os estabelecimentos”, explica o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Carlos Cunha.

Segundo o Ministério do Turismo, a inventariação da oferta turística compreende levantamento, identificação e registro dos atrativos turísticos, serviços, equipamentos e infraestrutura de apoio ao turismo como instrumento base de informações para fins de planejamento e gestão da atividade turística.