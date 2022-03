Cabo Frio vai receber o 24º Tubarões Bikerfest de 17 a 20 de março 

Após dois anos de interrupção na realização de eventos por conta do cenário da pandemia de Covid-19, será realizado entre os dias 17 e 20 de março o 24º Tubarões Bikerfest, em Cabo Frio.

O evento que já é tradicional e reúne motociclistas de diversos estados do país poderá ser realizado por conta do avanço da vacinação, redução dos números de morte por Covid-19 e perspectiva de melhora no cenário epidemiológico no Estado do Rio de Janeiro.

Na última sexta-feira (4), o governo do Estado publicou um decreto que permite que cada um dos 92 municípios fluminenses decida sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os ambientes, inclusive fechados.

O 24º Tubarões Bikerfest será realizado em uma grande área no Centro da cidade, com apoio do Conselho de Desenvolvimento do Turismo da Costa do Sol (Condetur). Gerador de grande fluxo turístico, o evento é organizado pelo Moto Clube Tubarões, criado em 1992, e apoiado pela Prefeitura de Cabo Frio.

O Bikerfest terá 20 shows de rock.

Uma das bandas de rock preferidas pelos motociclistas, a Faixa Etária, já fez duas apresentações neste ano, em Nova Iguaçu e São Gonçalo, e será uma das atrações do sábado no Tubarões Bikerfest – pelo 13º ano consecutivo.

O fundador e baterista da banda, Fabrício Araújo, disse que a Faixa Etária voltará ao palco com um novo show, novo repertório e momentos especiais.

“Estamos ansiosos para pegar estrada e com saudades da energia do palco, além da convivência com nosso grupo, interrompido pela pandemia”, disse a vocalista Zell Palmar.

Veja a programação do Tubarões Bikerfest

Quinta-feira, 17 de março

20h – Black Ocean

22h – Plancton

Sexta-feira, 18 de março

19h – Monstro de Pedra

20h – Nova U2

21h – West Gang

22h – Rock Dakombi

23h – Use Your Guns

00h – Riverside Jack

1h30 – Edu Gomes

Sábado, 19 de março

13h – Doctor Driver

14h – Thuder Rock

15h – Expresso Santiago

16h30 – Dona Kátia

18h – Eduardo Camacho

19h30 – Blood Mary

21h30 – Kiss Cover Brazil

23h – Faixa Etária

00h30 – Mister Fever

Domingo, 20 de março