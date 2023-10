Cabo Frio vai ter o “Projeto Defesinha – Verão 2024” em janeiro

By

A Superintendência de Defesa Civil de Cabo Frio, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos e Segurança da Prefeitura, lançou nesta quarta (04) o “Projeto Defesinha Cabo Frio – Verão 2024”, que vai acontecer em janeiro e recebe inscrições a partir da segunda quinzena de dezembro. O período de inscrição será divulgado posteriormente.

A iniciativa foi lançada durante o Seminário Regional de Boas Práticas em Defesa Civil, promovido pela Coordenadoria Regional de Defesa Civil 9 – Baixada Litorânea, em conjunto com a Superintendência de Defesa Civil de Cabo Frio. Na abertura do encontro, a prefeita Magdala Furtado destacou a importância do seminário e enalteceu a dedicação dos profissionais.

“Agradeço a oportunidade de receber todos vocês, pois a minha felicidade em recebe-los é maior do que a de vocês em estarem aqui. Tenho certeza da dedicação de vocês. São pessoas que se preocupam com o próximo, que não tem hora. Muito obrigada”, disse a prefeita.

Além da prefeita, o secretário de Direitos Humanos e Segurança, André Magalhães; e o superintendente de Defesa Civil, Marcus Dothavio Moreira Pinto Caracas, compuseram a mesa de abertura do seminário. Na ocasião, Dothávio recebeu das mãos da prefeita uma condecoração honrosa pelos 20 anos de serviços prestados em Proteção e Defesa Civil.

