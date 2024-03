Campanha de Vacinação contra a gripe em Cabo Frio começa na próxima segunda-feira 

A partir da próxima segunda-feira (25), Cabo Frio inicia a Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe influenza. A imunização será para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde e estenderá até o dia 31 de maio.

Com meta de imunizar 90% da população de cada grupo prioritário, o objetivo da campanha é reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza, especialmente entre os grupos prioritários.

Os imunizantes estarão disponíveis em 31 unidades de saúde, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. No dia 13 de abril, sábado, haverá um dia de mobilização nacional para intensificar a vacinação.

Para ser vacinado, o cidadão deve apresentar a caderneta de vacinação e documento de identificação ou cartão nacional do SUS.

Confira os grupos prioritários:

Crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias;

Idosos com 60 anos ou mais;

Gestantes;

Puérperas;

Indígenas;

Trabalhadores de saúde;

Professores;

Pessoas com deficiência permanente acima de 12 anos;

Adolescentes em medidas socioeducativas;

População privada de liberdade;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

Forças armadas, de segurança e salvamento;

Pessoas em situação de rua;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

Trabalhadores portuários.

Locais de Vacinação.

1º Distrito:

Casa da Criança (até 14 anos) – Estrada dos Búzios, s/nº, Jardim Esperança

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Rosa da Penha, s/nº, Braga

UBS Itajuru – Rua Copacabana, nº 81

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Manoel Corrêa/Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nº

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

UBS Praia do Siqueira – Rua Rondônia, s/nº

UBS Vila do Sol – Rua 3, s/nº

ESF Gamboa – Rua Jorge Veiga s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

UBS Jardim Esperança – Rua Durval Silva, s/nº

UBS Monte Carlo – Avenida da Paz, s/nº

ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200

UBS Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, s/nº

ESF Cajueiro – Rua Machado de Assis, nº 15

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

Distrito de Tamoios:

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

UBS Unamar – Avenida Independente, s/n°

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº