Campus da Uerj é inaugurado em Cabo Frio

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) inaugurou, na manhã desta quarta-feira (20), o seu primeiro campus em Cabo Frio.

A cerimônia ocorreu no prédio da unidade, que fica na Rua Arizio Gomes da Costa, 186, no bairro Jardim Flamboyant, no Centro.

O evento de inauguração contou com a presença do reitor da Uerj, Mario Carneiro; do deputado estadual Dr. Serginho (PL), entre outras autoridades do governo do estado e do município.

”Hoje é um dia de imensa alegria, não tenho dúvidas. Todos aqueles que achavam que era difícil, mas vinham dificuldades, dávamos um passo à frente para superar. E a superação para a realização de um sonho. A gente sonha, a gente planeja a obra e trabalha muito para que isso aconteça, mas quem realiza é Deus”, disse Dr. Serginho.



A Uerj traz para a cidade três cursos de ensino superior: Medicina, Geografia e Ciências Ambientais.

O campus está funcionando prédio onde tinham cursos da Fundação Educacional da Região dos Lagos (Ferlagos). O espaço chegou a ser alvo de disputa judicial pela ocupação do local pela Uerj. Também houve busca, segundo a Uerj, por novos locais.

Vagas oferecidas pela Uerj Cabo Frio

O novo campus vai oferecer 40 vagas para Medicina, 50 para Geografia e 50 para Ciências Ambientais.

As aulas já começam no primeiro semestre letivo de 2024.

A seleção dos candidatos ocorreu junto às demais graduações da UERJ, por meio do Vestibular Estadual 2024, realizado em junho deste ano.