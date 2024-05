O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 22

Búzios

O Plano de Cargos e Carreiras dos servidores de Búzios chegou a Câmara ontem para aprovação dos vereadores com vinte e seis anos de atraso, de acordo com o presidente do SERVIBÚZIOS, Flávio Neves. O PCCR vai beneficiar cerca de 1300 servidores e, de acordo com o governo, é resultado do diálogo com os representantes de cada categoria. O PCCR entrará em vigor em 2025, dentro do orçamento previsto para o próximo ano e, segundo Flávio, vai garantir reconhecimento profissional, valorização dos servidores e melhor prestação de serviço a população. Os salários passam a ser estruturados com base na escolaridade e tempo de serviço, através da progressão horizontal e vertical, respectivamente. Os servidores que obtiverem novas qualificações ao longo da carreira receberão um adicional correspondente. Um servidor de nível médio que, por exemplo, concluir uma graduação será beneficiado com um adicional salarial.

Saquarema

A contagem regressiva para a etapa do Brasil do Circuito Mundial de Surfe, na praia de Itaúna, o “Maracanã do Surfe”, em Saquarema, começou. Faltam trinta dias para a competição marcada para para acontecer entre os dias 22 e 30 de junho, a última parada do Circuito Mundial antes das Olimpíadas, que terão o Taiti como palco. O paranaense Yago Dora conquistou o título bno ano passado. Nascido em Curitiba e radicado em Florianópolis, o surfista de 27 anos ainda não havia vencido na elite da modalidade, da qual faz parte desde 2018. O Brasil não vive seu melhor ano no Circuito Mundial. Dos dez atletas brasileiros que iniciaram a temporada, apenas quatro sobreviveram ao corte e seguem na disputa: Gabriel Medina, Italo Ferreira, Yago Dora que vai buscar o bi além de Tatiana Weston-Webb. Filipe Toledo abandonou para cuidar da saúde mental e João Chianca, está inscrito, mas se recupera de uma lesão.

Cabo Frio

O ortopedista Francis Melo que foi afastado das funções no Hospital do Jardim Esperança acusado de “fazer campanha para oposição” foi reconduziado as funções mas a secretaria de Saúde do município a secretaria de Saúde de Cabo Frio mudou o médico de unidade. Ele deixa de atender no Jardim e passa para o PAM. Ontem, numa rede social o médico agradeceu o apoio de amigos e pacientes pelo apoio e carinho manifestados das mais diversas formas. Ele frisou que foi muito ruim ser surpeendido pópruma atitude que classificou de covarde e injusta. Francis ressalta, que o lamentável episódio foi uma oportunidade de ver quanrta gentge de bem não se calou e, de alguma forma, expôs sua opinião. O médico encerra a postagem afirmando que seguiá fazendo o que Deus o capacitou, através da medicina, que é cuidar das pessoas.

Araruama

O maior e mais esperado evento literário da Região dos Lagos está chegando para trazer educação, cultura e lazer em um só espaço. A 3ª edição do Araruama Literária – Uma Grande Viagem Entre as Letras – realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura e Turismo, vai acontecer entre os dias 24 e 26 de maio, na Praça Menino João Hélio, no centro. As atrações estão imperdíveis. Já está confirmada a presença de renomados escritórios, artistas e músicos, como Jorge Aragão, Gabriel O Pensador, Bráulio Bessa, dr. Drauzio Varella, jornalista Caco Barcelos e Paula Toller. A programação é extensa e totalmente gratuita.

24 de maio (sexta-feira)

09h30- Cerimônia de abertura com homenagem ao escritor Ziraldo

10h- Allan Dias – Poesia Falada

10h30- Júlio Emílio e Sônia Rosa – Roda de Conversa

12h- Show com sax

14h- Mc Estudante- Hip hop

15h- Palestra com Gabriel O Pensador

18h- Palestra com Drauzio Varella

20h- Cantora Ju Feliciano

21h- Show com Jorge Aragão

25 de maio (sábado)

09h- Violúdico- Show infantil

11h- Alan Quintanilha e Sônia Corecha- História contada

12h- Show com sax

14h- Palestra Pretinhas Leitoras

16h- Show Circense Irmãos Kyosky’s

17h- Os Saltimbancos com Tia Carol

18h- Palestra com Caco Barcelos

20h- Cantor Bruno Rigoni

21h- Show com Paula Toller

26 de maio (domingo)

10h- Show Circense Irmãos Kyosky’s

11h- Princesas – com Tia Carol

12h- Show com sax

13h- Alan Quintanilha e Sônia Corecha- Contação de História Cantada

14h- Encantar – Pocket show com Tia Carol

16h- Andrezinho Shock – Poeta do Funk

17h- Elisa Lucinda e Stevão Ribeiro- Ré Tinta e a Revolução Escolar

18h- Palestra com Bráulio Bessa

20h- Show com Laís Alfradique

21h- Show com Banda Blitz

Arraial do Cabo

Durante patrulhamento de rotina, nesta terça-feira (21), a equipe da Secretaria de Ordem Pública, Posturas e Fiscalização (SEMOPF) identificou mesas e cadeiras plásticas abandonadas em uma área de mata próxima à areia, na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo. Fiscais da supervisão também estiveram no local para notificar os responsáveis, estipulando um prazo para retirada do material, o que não ocorreu. Ninguém apareceu para cumprir a determinação. As mesas e cadeiras foram apreendidas e levadas para a sede da secretaria. Vale ressaltar que todo o trabalho seguiu o que determina a Lei 1.450/2005, no que observa o Código de Posturas referente a objetos deixados em locais públicos, além do Decreto Municipal 3.469/2021, referente ao ordenamento das praias, que proíbe materiais deixados nas orlas.

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins tomou um cafezinho ontem com o vereador Júnior do Bombeiro. Qual será que foi pauta da conversa?

São Pedro da Aldeia

A Campanha de Vacinação contra a Influenza (Gripe) está disponível para todos os moradores de São Pedro da Aldeia maiores de 6 meses de idade, seguindo determinações do Ministério da Saúde. A aplicação é feita em 25 unidades de saúde da cidade, em dias e horários específicos (confira a tabela). É necessário apresentar cartão do SUS ou CPF e caderneta de vacinação.