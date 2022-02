Com Carnaval de rua cancelado, Arraial do Cabo define estratégias para o feriado

O Carnaval em Arraial do Cabo está cancelado, ainda assim, a Prefeitura estima que 250 mil pessoas devem visitar a Capital do Mergulho diariamente, no período de 25 de fevereiro a 02 de março, devido ao feriado. Por isso, estratégias foram definidas durante uma reunião realizada nesta terça-feira(22) com as Secretarias de Meio Ambiente, Turismo, Posturas, Segurança Pública e Diretoria de Eventos a fim de fazer valer o Decreto nº 3.542, de 10 de janeiro de 2022.



O decreto proíbe eventos em espaços públicos, ensaios, desfiles e apresentações de blocos, escolas de samba e demais agremiações carnavalescas, além de shows, apresentações musicais e eventos com sonorizações mecânicas ou por instrumentos em todo o Município. Eventos em espaços privados devem respeitar uma série de restrições para que possam ocorrer, entre elas está a obrigatoriedade na apresentação de comprovante de vacinação em dia e o uso da máscara facial.



Além da fiscalização sobre eventos clandestinos e música ao vivo nos bares e quiosques, a Prefeitura vai redobrar a vigilância nas praias. Aparelho de som, recipientes de vidro, drones sem autorização, barracas de acampamento, colchonetes e similares, são algumas das proibições nas praias de Arraial do Cabo, passíveis de apreensão do objeto e multa de 1.500 reais. Além disso, praias como Forno e Prainhas do Pontal do Atalaia, também restringem o acesso de animais domésticos.



O trânsito receberá atenção especial do poder público, com o aumento do efetivo da Guarda Municipal e alterações em vias importantes. A Praça do Cova, por exemplo, terá as vias do entorno fechadas no período de 18h à meia noite.



Veículos que demandam tempo de desembarque, como ônibus, micro-ônibus e vans de turismo não poderão circular pelo centro da cidade, eles serão direcionados para o estacionamento da Rebeche.



A cidade não vai posicionar barreiras sanitárias no acesso aos distritos ou ao centro da cidade, mas é preciso que o turista ou morador apresente a carteira de vacinação, para utilizar espaços de uso coletivo. Denúncias que demandem a intervenção do poder público podem ser encaminhadas para o número WhatsApp (22) 99875-7826. O canal estará disponível 24h por dia, durante o período de 26 de fevereiro a 02 de março.