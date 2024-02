Conscientização Ambiental: Prefeitura de Búzios destaca importância dos Cavalos-Marinhos na Praia da Azeda

No último sábado (03), a Prefeitura de Búzios, em parceria com o Projeto Cavalos-Marinho, promoveu uma ação de conscientização ambiental na Praia Azeda e Azedinha. O foco da iniciativa foi disseminar informações sobre a preservação do Cavalos-Marinhos-do-Focinho-Longo, uma espécie ameaçada com características especiais.

A ação contou com a participação de trabalhadores locais e banhistas, interessados em obter mais informações sobre a preservação dessa espécie singular. Um stand foi montado, oferecendo à população acesso a panfletos informativos e a oportunidade de observar de perto exemplares preservados em formol, destacando as características distintivas do animal.

O Cavalo-Marinho é considerado um indicador de um ecossistema saudável, tornando crucial a divulgação de informações sobre a espécie para a população. A Prefeitura de Búzios, em parcerias voltadas para a preservação e bem-estar ambiental, reforça seu compromisso ao levar projetos de educação ambiental à comunidade, incluindo pesquisas de monitoramento, capacitação e políticas públicas.