Corpo carbonizado é encontrado dentro de veículo em estrada de Araruama

Na madrugada deste sábado, dia 04, um corpo carbonizado foi encontrado em um veículo incendiado na Estrada do Regamé, em Araruama.



A polícia foi chamada para a ocorrência e no local, os agentes constataram que se tratava de um Fiat Palio, placa OWJ-5I58, com um corpo no banco traseiro. O veículo estava completamente queimado.

A perícia foi acionada, mas não foi possível identificar o corpo devido ao estado avançado de carbonização. O veículo está registrado no nome de Carlos Alberto Lopes de Sá. No entanto, não há informações sobre se ele era o ocupante do carro ou se foi vítima de um homicídio.

O caso foi registrado na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP). Os restos mortais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). As investigações estão em andamento.