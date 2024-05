Curta-metragem sobre a árvore, símbolo de resistência da natureza, será lançado em Cabo Frio nesta sexta

Nesta sexta-feira (3), Dia do Pau-Brasil, haverá a estreia do filme “Breazail – A Origem do Brasil” em Cabo Frio. O curta-metragem de dez minutos tem direção do cabo-friense Carlos Henrique Ferreira.

O lançamento será às 20h na Casa Carlos Scliar, no Centro. O documentário teve cenas gravadas em Cabo Frio, Portugal e na França.

A entrada é gratuita, e, simultaneamente, ocorrerá a estreia on-line do filme pelo canal do YouTube.

No elenco, atores, historiadores, biólogos e músicos ajudam a contar como foi a exploração do Pau-brasil desde 1.500, com a chegada dos portugueses em terras brasileiras.

O filme foi premiado pela Lei Paulo Gustavo e, durante a sessão de estreia, contará com uma roda de conversa com a participação do elenco e doação de mudas de pau-brasil.