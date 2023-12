Decks da Praia da Baleia, em São Pedro da Aldeia, estão com as obras concluídas

Com o objetivo de garantir mais segurança à população e qualidade de trabalho aos pescadores aldeenses, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia concluiu a reforma de dois decks na Praia da Baleia. As obras foram feitas com recursos próprios do município, por meio de uma parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente e Pesca e de Obras e Desenvolvimento Urbano.

O trabalho teve início no mês de setembro. As ações envolveram a substituição das madeiras danificadas, colocação de novas ripas e corte nas pontas, acabamento, além de lixamento e pintura com verniz.

O secretário de Obras, Fernando Frauches, comentou sobre a iniciativa. “As obras de reforma dos decks foram muito importantes, pois, além dos turistas e moradores locais, esses espaços são utilizados principalmente pela comunidade pesqueira do bairro Baleia, para a retirada do pescado. Agora, a população poderá desfrutar de um local totalmente revitalizado e seguro”, afirmou.