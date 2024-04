Denise Gonçalves é a nova Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

By

A escolha de Denise para assumir essa importante pasta foi feita em conjunto com o agora ex-secretário, Rodrigo Ramalho, com demais servidores e a comunidade escolar. A nova Secretária destacou que sua atuação será voltada a dar continuidade ao trabalho da gestão na garantia de uma Educação Pública de qualidade para Búzios. “Nosso compromisso é de servir à nossa população com dedicação total para que nosso ensino proporcione cada vez mais oportunidades e desenvolvimento aos nossos estudantes e aos nossos colegas da Educação.

A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Búzios passa a ser chefiada pela pedagoga Denise Gonçalves de Jesus, a partir desta terça-feira (9). Moradora do bairro Rasa, aos 55 anos, ela atua no município desde 1998 e foi diretora da Creche Escola Municipalizada Prof.ª Maria Rita Coelho Novelino e da Escola Municipal Quilombola Eva Maria da Conceição Oliveira.

