Dia D da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Cabo Frio atende mais de 1.800 pessoas 

Mais de 1.800 pessoas foram imunizadas no Dia D de Vacinação contra a covid-19, promovido pela Prefeitura de Cabo Frio neste sábado (05). Ao todo, foram atendidas 1.113 crianças, com idade entre cinco e 11 anos, e 775 adultos. Realizada em sete unidades de saúde, das 8h às 17h, a ação teve como objetivo destacar a importância de vacinar o público infantil contra o coronavírus, principalmente para garantir mais segurança no retorno escolar, além de manter o ciclo vacinal da família, adultos e adolescentes, em dia.

As estratégias para realização da imunização na cidade são baseadas no cenário pandêmico e na logística para evitar perda do insumo, que envolve desde a imunização e acolhimento da população e medidas de diagnóstico e tratamento da doença ao acompanhamento diário dos casos registrados.

“Com base no cenário atual, juntamente com o retorno do período letivo, foi analisada a necessidade de realizar uma mobilização. Além de um sábado de vacinação, ao longo da semana, três unidades de saúde funcionaram além do horário comercial. Ainda seguiremos com o horário de todos os postos estendido até às 16h30. Vacinar neste momento deve ser prioridade de todo cidadão, por isso, temos feito a nossa parte e buscado constantemente medidas para descentralizar e melhorar o fluxo de atendimento da população. Agora, cada cidadão deve fazer a própria parte. Reitero: se vacine, pois somente com a população vacinada podemos amenizar a gravidade da doença”, diz a secretária de Saúde, Érika Borges.

Até o dia 25 de janeiro, foram vacinadas no município 176.207 pessoas com a primeira dose, 144.020 com a segunda dose e 35.082 com a dose de reforço. Com relação ao público de 5 a 11 anos, foram aplicadas 2.306 doses em crianças desta faixa etária, o equivalente a quase 11% do público-alvo.