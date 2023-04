Fiéis de diferentes religiões se reuniram para prestigiar a programação religiosa preparada pela Igreja de São Jorge de Cabo Frio, que fica localizada na Rua Francisco Mendes, no Centro.

O dia começou com a Alvorada Festiva, seguida de diferentes celebrações religiosas em homenagem ao santo. A programação foi encerrada com uma procissão pelas ruas do Centro.