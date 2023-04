Dia Internacional da Dança será comemorado em praça de São Pedro da Aldeia

A Secretaria Municipal de Cultura vai promover aulões de dança gratuitos na Praça Hermógenes Freire da Costa, na Praia do Centro, em celebração ao Dia Internacional da Dança.

A programação acontecerá nesta sexta-feira (28/04), das 14h30 às 18h, e vai contar com aulas de dança contemporânea, samba no pé, jazz dance e danças urbanas, sob a instrução de professores convidados e instrutores da Escola de Artes Municipal.

O evento também contará com apresentações de jazz dance, dança flamenca e balé clássico com a participação do Ballet Municipal.