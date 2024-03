Dois micos-leões-dourados resgatados na África são de parque natural em Cabo Frio

Dois micos-leões-dourados, oriundos de um parque natural em Cabo Frio estavam entre os 17 micos e 12 araras-azuis resgatados na África em operação da Polícia Federal e Ibama contra o tráfico de animais silvestres.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (29) pela Prefeitura de Cabo Frio, que administra o Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado. Segundo a Prefeitura, os micos tinham uma tatuagem permanente, o que ajudou na identificação.

Os animais (Leontopithecus rosalia), que são ameaçados de extinção, foram descobertos pelo governo do Togo, na África, em um veleiro que tinha saído do Brasil com destino ao Benim, outro país africano. A apreensão ocorreu no primeiro fim de semana de fevereiro.

Segundo a Prefeitura, embora ainda debilitados, os animais resgatados já estão em monitoramento e passam por reabilitação. Os micos estão em quarentena e só podem receber visitas externas em 15 dias.

Os micos ficaram sob cuidados veterinários no continente africano até o último domingo (25), segundo a Prefeitura. Eles voltaram ao Brasil em ação da Polícia Federal em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ibama e outras instituições que atuam contra o tráfico ilegal de animais silvestres.

Na segunda-feira (26), o Ministério das Relações Exteriores já havia informado sobre uma missão de retorno ao Brasil de 17 micos-leões-dourados retirados ilegalmente do país. Além dos micos, aves também foram resgatadas.

Segurança no parque em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio informou que, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento, está realizando uma série de medidas preventivas e de combate ao tráfico de animais silvestres.

Agora, o Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado será monitorado por 12 câmeras de vigilância e vai contar com patrulhamento ostensivo com apoio da 8ª Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm). O objetivo será combater crimes de caça e captura de animais, como o mico-leão-dourado. Além disso, houve a instalação de pórtico na entrada da área de preservação ambiental.

A Prefeitura disse que as medidas são uma pronta resposta às ações criminosas contra a fauna silvestre nas áreas de proteção ambiental do município.