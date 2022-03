eMuseu do Esporte chega a São Pedro da Aldeia￼

A tecnologia e o esporte caminham juntos nessa nova era digital. O eMuseu leva cultura em formato inovador e interativo aos municípios e os moradores e visitantes de São Pedro da Aldeia terão essa atração nos próximos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de março.

O eMuseu do Esporte funciona em um veículo com 14 metros de comprimento e tem o objetivo de levar a cultura do esporte às cidades e também possui cunho social, voltado à educação e incentivo às práticas esportivas. A iniciativa manterá todas as medidas de prevenção à Covid-19 e terá acessibilidade.

A atração contém 24 ambientes diferentes, 13 galerias virtuais e 11 exposições. E, nas cidades que visita, desafia atletas, profissionais e amadores, na prática virtual de várias modalidades esportivas, numa plataforma 3D. Entre as diversas atrações, um holograma da super atleta do basquete, Magic Paula, interage com os visitantes.

O secretário de Esporte e Lazer, Ricardo Ramos, acredita que o eMuseu seja importante para a nova geração da cidade. “O eMuseu do Esporte aqui é importantíssimo. Trazer a história do esporte, mostrar para todas as gerações a importância do esporte. Acho muito bacana, acho que vai ser um período onde a gente vai conseguir dar acesso a população e aproximar a história do esporte”, disse.

O eMuseu do Esporte ficará na Praça Hermógenes Freire da Costa, na praia do Centro. Os horários serão definidos pela organização.