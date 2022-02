Escola da Baleia, em São Pedro da Aldeia, ganhará reforma total  

Equipe responsável pela recuperação do prédio inicia trabalho já na próxima semana.

Mais um grande passo para a educação aldeense foi tomado pela gestão Fábio do Pastel. A Escola Municipal Elízio Ignácio Rangel será totalmente reformada. A partir da próxima semana, a equipe responsável já estará atuando na unidade localizada no bairro da Baleia.

Nesta quinta-feira (03), o prefeito e o secretário de Educação, professor Elias Valadão da Mota, estiveram na Elizio, para ajustar os detalhes iniciais para a obra, que conta com a construção de uma nova sala, colocação de laje pré-moldada, climatização de todos os ambientes, rampas de acessibilidade, nova instalação elétrica e modernização do espaço. O secretário de Educação, contou como a obra vai impactar positivamente no ensino.

Inaugurada no ano de 1992, a escola atende o segmento infantil no bairro da Baleia. Além dos pequenos, também estão matriculados alunos do 1º e 2º anos do ensino fundamental. Com a reforma e a construção de uma sala de aula, a projeção é que aumente o número de vagas ofertadas na unidade.