Escola de Artes de São Pedro da Aldeia apresenta “Sonho de Uma Noite de Verão” 

A Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes apresenta, nos dias 06, 07 e 08 de dezembro, às 18h, o espetáculo “Sonho de Uma Noite de Verão”, no Teatro Municipal Dr. Átila Costa. A montagem teatral é baseada na obra clássica de William Shakespeare e será protagonizada por alunos das oficinas de teatro, dança e música, além da participação das turmas de desenho na confecção do cenário. A classificação indicativa é livre e a entrada é gratuita. Os ingressos serão distribuídos nos dias dos eventos, a partir das 17h (sujeito à lotação do espaço).

De acordo com a diretora interina da Escola de Artes Municipal, Giselle Lima, o espetáculo marca o encerramento do ano letivo. “Esse espetáculo é a coroação de um trabalho que vem sendo realizado ao longo do ano com muita dedicação e carinho por cada instrutor da nossa Escola. É o momento em que o público tem a oportunidade de se emocionar e se encantar com a evolução e o talento dos nossos alunos. Essa é uma ação inédita, a primeira vez em que toda a Escola se une para a montagem de um espetáculo. Foi um desafio que exigiu um grande trabalho em equipe, desde a construção do cenário, figurino, adereços, trilha sonora e das sequências coreográficas. Temos certeza de que o público irá se surpreender com o resultado”, destacou.

“Sonho de Uma Noite de Verão” é uma comédia que se passa na antiga Atenas e em uma mágica floresta próxima, na Grécia, durante o solstício de verão. Repleta de romance, confusão e seres místicos, a trama gira em torno de quatro jovens amantes e um grupo de artesãos que ensaiam uma peça para o casamento do Duque de Atenas. O espetáculo apresenta os personagens centrais da história, como o rei dos elfos Oberon e seu servo Puck, o duque Teseu e Hipólita, explorando temas como o amor, os enganos, a ilusão e a dualidade entre a realidade e o mundo dos sonhos.

Mais de 500 alunos do infantil ao adulto, distribuídos em três elencos diferentes, estão envolvidos na adaptação teatral, que promete emocionar, arrancar boas risadas e transportar o público para o mundo mágico da comédia shakespeariana. O espetáculo conta com a participação das turmas de teclado, violão, ballet, danças urbanas, dança de salão, danças populares, teatro e desenho e a montagem é uma adaptação do texto “Sonho de Uma Noite de Verão”, de Shakespeare, a partir da dramaturgia disponibilizada pelo Instituto Ruth Salles.

A iniciativa é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura. As cenas teatrais, coreografias e apresentações musicais foram dirigidas pelos instrutores da Escola de Artes e o cenário foi confeccionado pelos alunos da oficina de desenho, também sob orientação do instrutor da unidade.

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa está localizado na Rua Francisco Santos Silva, nº 555, no bairro Nova São Pedro.