Fazenda Campos Novos, em Tamoios, vai receber projeto de equoterapia 

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, assinou, na tarde desta terça-feira (1º), um termo de cooperação em conjunto com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da cidade para a realização de atividades de equoterapia na Fazenda Campos Novos, em Tamoios. A assinatura para a concretização da parceria foi realizada na Capela Santo Inácio de Loyola.

De acordo com o cronograma, as atividades terão início no mês de abril, sendo realizadas às terças e quintas-feiras, das 8h às 17h, e serão contempladas até 60 pessoas com deficiência intelectual. Os participantes serão divididos igualmente para os dois polos da Apae, tanto na sede de São Cristovão, quanto no polo do Tamoios.

A equoterapia é um método terapêutico que utiliza cavalos por meio de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais. É uma forma de reabilitação baseada na neurofisiologia tendo como base os padrões de movimentos rítmicos e repetitivos da marcha do cavalo.

“É uma alegria muito grande poder utilizar esse espaço histórico para a realização de mais uma atividade com tamanha importância. Esse patrimônio é um local para a população utilizar e estamos lançando essa pedra fundamental para daqui a dois meses vermos as pessoas montando nos cavalos e tendo essa experiência maravilhosa”, declarou o prefeito José Bonifácio.

Também assinaram o termo a secretária de Assistência Social, Nilza Miquelotti, a secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, a superintendente de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência, Idalina Araújo, e a presidente da Apae Cabo Frio, Adriana Moraes, que enfatizou, nas atividades, a presença de psicólogos, fisioterapeutas, e profissionais de equitação, preparados especialmente para fazer o atendimento aos pacientes.

“Teremos todos esses profissionais prontos para prestar esse serviço e pra receber as pessoas que desejam participar. Sempre que a gente dá um passo nessa direção da inclusão e de entender a realidade da pessoa com deficiência, a gente vai mudando muitas vidas, porque estamos trazendo essas pessoas para o convívio de forma mais plena”, afirmou Adriana.

Durante as sessões de equoterapia, ocorre integração sensorial entre os sistemas visual, vestibular e proprioceptivo e envio de estímulos específicos às áreas correspondentes no córtex, gerando alterações e reorganização do Sistema Nervoso Central e, consequentemente, ajustes posturais e padrões de movimentos mais apropriados e eficientes.