Feira do Produtor Rural de Cabo Frio celebra um ano com edição especial

Música popular brasileira, espaço para crianças, diversidade e qualidade dos produtos, além de um ambiente agradável, marcaram as celebrações de um ano da Feira do Produtor Rural de Cabo Frio, realizada neste sábado (29), com uma edição especial no Shopping Park Lagos. Após 21 edições em Tamoios e média de mil pessoas por feira, evento se consolida na cidade e passará a ser realizado uma vez por mês no espaço do shopping, cuja iniciativa é fruto de uma parceria entre o governo municipal e o centro comercial.

Para o prefeito José Bonifácio, a celebração de um ano da feira é um símbolo que marca a retomada do espaço de exposições da Fazenda Campos Novos, em Tamoios, onde quinzenalmente acontece o evento. Segundo ele, o objetivo da feira é expandir o acesso dos produtores rurais ao consumidor final e facilitar que mais pessoas conheçam os produtos da zona rural de Cabo Frio.

“Definimos como prioridade dar atenção especial ao produtor rural. Então, realizamos no último fim de semana de janeiro do ano passado, a primeira edição da feira em Tamoios. Inicialmente era uma vez por mês, depois quinzenal e os produtores passaram a ter mais um local para vender seus produtos. Agora, com a acolhida do shopping, uma vez ao mês, se abre ainda mais para o público imenso que frequenta o shopping. Tudo lindo, de muito bom gosto, produtos com selo orgânico. A cidade ganha, os produtores ganham, todos ganham. E num espaço aberto. Venha com máscara e álcool em gel porque aqui é um espaço em que se respira saúde”, comemorou o prefeito.

O evento contou ainda com a presença do deputado federal, Alessandro Molon (PSB), que parabenizou a Prefeitura pela criação da feira e pela celebração do primeiro ano do evento, além de ter reforçado a importância da valorização do produtor rural, do produto orgânico e da agricultura familiar.

Tradicionalmente realizada no Parque de Exposições de Tamoios, que fica na Fazenda Campos Novos, onde é sucesso, a edição especial trouxe para o primeiro distrito produtos como frutas, legumes, doces, hortaliças, queijos, além de outros itens à venda. Todas as mercadorias são certificadas pelo Selo do Produtor Rural de Cabo Frio, concedido pela Prefeitura, que garante a qualidade e a procedência dos alimentos e mercadorias. O evento contou ainda com guloseimas tradicionais de feira, como o pastel, o caldo de cana e a tapioca. Além disso, a edição comemorativa teve bolo de aniversário temático, com símbolos como o selo do produtor rural.

“O sentimento é de gratidão. Por mais que 2021 tenha sido um ano de muitas lutas, também tivemos muitas vitórias. Nosso foco é a valorização do produtor rural, especialmente da agricultura familiar, que é quem realmente precisa do apoio do poder público. Então, é muita felicidade de estar aqui com dois projetos maravilhosos, a feira e o selo, que recebem apoio do nosso prefeito José Bonifácio. Além disso, a feira também está presente nos grandes eventos que acontecem na Fazenda Campos Novos porque o produtor rural é um parceiro nosso e fazemos questão que eles estejam sempre nos grandes eventos”, celebrou a secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito.

A satisfação pela realização da Feira do Produtor Rural, e pelo aniversário de um ano, é compartilhada pelos expositores Maria das Graças da Silva Coelho, que trabalha com plantas do tipo suculentas e com hortaliças hidropônicas; e Isaque José Jotta Mendonça, que comercializa geleias, mel, frutas e outros produtos.

“É uma alegria imensa fazer parte da feira porque a partir dela tivemos muitos benefícios. Na região não tínhamos muitos lugares para expor nossos produtos, para escoar nossa produção. Temos estufa, grande quantidade de itens. Aí veio a feira, depois ampliou para os colégios e então temos como colocar nossa mercadoria para vender”, comemorou Maria das Graças, que atua há sete anos neste segmento e participada da Feira do Produtor Rural desde a primeira edição.

“Para nós a feira foi muito importante porque passamos a ter acesso direto ao público, sem atravessador. Poder conversar com os clientes e falar dos nossos produtos foi muito bom, além de ter refletido diretamente sobre as vendas, sobre o valor do produto com preço justo para o cliente final. Só benefícios”, comemorou Isaque, que foi o primeiro a chegar no parque de exposições na primeira edição em Tamoios.