Festa irregular é encerrada durante operação da guarda em Cabo Frio 

Agentes da Guarda Municipal de Cabo Frio, após uma denúncia na madrugada desta quarta-feira, dia 02, foram até a Avenida Hilton Massa, onde um bloco de carnaval realizava festividades sem autorização em um bar no bairro da Passagem. No local, a guarda solicitou que o evento parasse e logo os foliões foram se dispersando.

Neste ano, a Prefeitura de Cabo Frio publicou o Decreto Municipal nº 6.778 no Diário Oficial, proibindo a realização de festas, desfiles de agremiações e blocos carnavalescos em ruas e áreas públicas do município no período de Carnaval. As equipes de fiscalização da Prefeitura, com o apoio da Polícia Militar, fiscais do Meio Ambiente, Posturas e agentes da Ronda Ostensiva Municipal, têm fiscalizado os bairros desde a sexta-feira (25).

De acordo com o município, o objetivo é manter as equipes atuando até o dia 7 de março, quando termina o período determinado no decreto.