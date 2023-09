Filhote de baleia-jubarte encalha com cordão umbilical e marcas de perfurações em Búzios

Um filhote de baleia-jubarte morreu encalhado na Praia do Canto, em Armação dos Búzios, nesta quinta-feira (14). O recém-nascido ainda estava com o cordão umbilical e perfurações pelo corpo.

No mesmo dia, o local foi isolado pela Secretaria de Meio Ambiente do município. Especialistas do Instituto BW, ONG que realiza trabalho com mamíferos marinhos, estiveram na praia e informaram que a carcaça do filhote é de um macho, com 4,5 metros e pouco mais de uma tonelada.

Apenas o exame da necropsia vai informar a causa da morte do animal. O resultado sai no período de um mês.

O filhote tinha marcas de, pelo menos, seis perfurações, o que chamou a atenção dos banhistas. Eles ainda especulam que a baleia pode ter sido ferida por alguma embarcação ou até mesmo ter sido caçada.

Não é comum o filhote nadar sem as mães, o que leva a suspeita dele ter se perdido ou, até mesmo, da mãe ter ficado presa em uma rede de pesca.

De acordo com o coordenador do Gemm-Lagos, professor Salvatore Siciliano, as jubartes costumam migrar para a Região dos Lagos em busca de águas mais quentes e também para fugir de predadores.

Além de refúgio, as águas mais quentes garantem um rápido crescimento dos filhotes que logo vão ganhar independência da mãe. Ou seja, no próximo ano, com cerca de nove metros de comprimento, já vão estar nadando sozinhos.

O nascimento dos filhotes costuma ser entre julho e novembro.