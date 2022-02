Guarda de São Pedro da Aldeia recupera carro de motorista de aplicativo roubado nesta madrugada de sexta

Guardas Municipais do Pronta Resposta de São Pedro da Aldeia, na madrugada desta sexta-feira, dia 11, quando em patrulhamento de rotina por volta das 03h30, pelo Pronto Socorro, foram acionados por vítima de roubo.

O senhor J. P. R. B., motorista de aplicativo, foi acionado para corrida para a cidade de Cabo Frio, sendo anunciado o roubo no trajeto.

Seu veículo, um Hyundai hb20 vermelho, foi levado pelos criminosos.



Após colher informações da vítima, foi feito uma busca pelos bairros, quando essa guarnição teve êxito em localizar o veículo roubado abandonado na Rua Luiz Guedes, em São José, citado, atrás da E. M. Carolina Pinheiro.



Foi feito contato com o Inspetor Geral GCM José Renato, e com equipe de Dia, para guarda do local, enquanto a guarnição do GPR apresentava a ocorrência na 125 DP.

Por orientação da 125 DP, o veículo foi levado pelo proprietário para a delegacia.