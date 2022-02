Homem é preso em São Pedro da Aldeia após ameaçar pessoas nas ruas com arma branca

No começo da tarde de ontem, dia 17, guardas municipais foram acionados pelo coordenador da Defesa Civil de São Pedro da Aldeia, Ricardo Lima.

O objetivo era achar um homem que transitava pelo centro da cidade, causando tumulto, ameaçando pessoas que transitavam.



Enquanto a guarnição se deslocava com brevidade, quando por descuido do infrator, o Coordenador DC Lima conseguiu retirar do infrator uma arma branca (faca de açougueiro).



Quando da chegada da GCMSPA, o mesmo se encontrava no interior do setor de Alistamento Militar, sendo abordado e logo realizado busca pessoal, no mesmo e em seus pertences.



Com o mesmo foi encontrado mais lâminas e um artefato caseiro, tipo mangual, construído com pedra, tecido e cabo.

De imediato, W. S. S., 38 anos, foi conduzido a 125 DP, onde foi realizado os trâmites policiais.

Direito de imagem do preso resguardado conforme lei de abuso de autoridade Lei nº 13.869.