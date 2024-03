Inaugurada a Clínica Beija-Flor em Búzios para atender saúde mental de crianças e adolescentes

Nesta terça-feira (12), a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, oficializou a inauguração da Clínica Beija-Flor, situada na Rua Doalci Camargo, nº 10, no bairro São José, localizado atrás do Hospital Municipal Rodolpho Perissé. Destinada ao cuidado da saúde mental de crianças e adolescentes, com ênfase no atendimento a portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a clínica visa oferecer um ambiente propício ao bem-estar e ao desenvolvimento dos assistidos.

Composta por uma equipe multidisciplinar que inclui psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psiquiatra infantil e neuropediatra, a Clínica Beija-Flor oferecerá cuidados especializados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O prefeito interino, Rafael Aguiar, ressaltou a importância da Clínica para toda comunidade:” Aqui nossas crianças e adolescentes terão um atendimento de qualidade e humanizado. A Prefeitura de Búzios continuará investindo em cuidados com a saúde mental e valorizando as famílias buzianas e os profissionais que atuarão nesse espaço que foi pensado para acolher”, destacou.

A Secretária Municipal de Saúde, Doutora Priscilla Gasparetto, destacou que o foco é dar um atendimento de qualidade a todos que serão atendidos no local: ” A Secretaria de Saúde vai trabalhar para que, não apenas nossos pacientes, mas também suas famílias, tenham o melhor tratamento possível nessa clínica. Aqui haverá terapia multidisciplinar para um melhor tratamento e será um ambiente saudável, com acolhimento e a prioridade necessária a cada caso”, pontuou a secretária.

Além do atendimento direcionado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Clínica Beija-Flor oferecerá suporte a crianças e adolescentes diagnosticados com epilepsia refratária, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno Desafiador Opositor (TOD) e outros transtornos psiquiátricos e neurológicos. O compromisso é garantir que todos os jovens tenham acesso a cuidados de qualidade, independentemente de suas necessidades específicas.

A inauguração da clínica representa um investimento significativo da Gestão Pública de Búzios não apenas na transformação das realidades familiares, mas também como uma estratégia visionária para o futuro da comunidade. Ao priorizar a saúde mental desde cedo, a clínica visa formar uma geração mais resiliente, feliz e integrada, reduzindo assim as demandas futuras por intervenção em saúde mental na vida adulta.

Com a missão de ser um refúgio acolhedor para crianças e adolescentes, promovendo seu crescimento feliz e desenvolvimento integral, a Clínica Beija-Flor se apresenta como um espaço de cuidado e suporte para a comunidade, como uma ponte para um futuro mais saudável e igualitário.