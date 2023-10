Jovem do Complexo do Alemão é assassinado em São Pedro da Aldeia

Na noite de segunda-feira, dia 09, um jovem de 17 anos foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na Rua Carlos Wagner Beranger, em São Pedro da Aldeia.



Adriano Santos Cruz Pinheiro era originalmente do Complexo do Alemão, uma notória favela situada na Zona Norte do Rio de Janeiro. No entanto, ele havia recentemente se mudado para a Região dos Lagos, onde vivia junto com sua namorada.

Relatos apontam que Adriano tinha envolvimentos anteriores com o tráfico de drogas, além de possuir diversas passagens pela polícia. As motivações exatas para o crime ainda estão sendo investigadas.

A perícia realizou todos os procedimentos padrão no local do homicídio. Posteriormente, o corpo de Adriano foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

A 125ª Delegacia de São Pedro da Aldeia ficou responsável pelo registro do caso.