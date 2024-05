Jubartes são flagradas em Arraial do Cabo fora da temporada

By

Ainda nem começou a temporada de baleias em Arraial do Cabo, mas hoje, quinta-feira (9), algumas baleias jubarte foram avistadas no Mar de Fora, próximas à Ilha do Farol durante um passeio de barco.

As imagens foram capturadas por Marcelo Gah, da Fundação Municipal de Meio Ambiente (Funtec). Marcelo, que acompanha as baleias há muitos anos, mencionou que muitas baleias passaram pelas águas de Arraial do Cabo em 2023.

Lógico que a temporada de 2024 não será diferente, pois elas migram do Polo Sul em busca de águas mais quentes para acasalar e dar à luz seus filhotes.