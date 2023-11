Rio das Ostras se consolida como destino de casamentos

Reconhecida por suas praias paradisíacas e clima tropical, Rio das Ostras ganhou um espaço especial no coração de casais apaixonados. Nos últimos dez anos, a cidade tem se destacado como um destino cada vez mais procurado para casamentos, entrando para o ‘hall’ do “Destination Wedding”, um formato de casamento onde a cerimônia é realizada fora da cidade onde os noivos moram.

Acompanhando esse crescimento, Rio das Ostras tem alguns eventos ligados ao segmento de eventos sociais, como é o caso do Salão Simplesmente Noivas, mostra de fornecedores e serviços para casamentos e festas, que chega a 9ª edição no final deste mês, dias 25 e 26 de novembro, na Pousada Latitude 22, um local que hoje funciona somente para casamentos, festas e eventos corporativos no Município.

Cerca de 60 expositores, em sua maioria micro e pequenos empresários, e uma centena de profissionais apresentarão as novas tendências para 2024, como música para a cerimônia e festa, DJ; serviços de convites, buffet, aluguel de mobiliário, vestidos para noiva, noivo, padrinhos, doces, bolos, fotografia, filmagem, maquiagem, lua de mel, open bar, cabine fotográfica, estações e food bikes, lembrancinhas e até um expositor que projeta, constrói e financia imóveis em Rio das Ostras.

CRESCIMENTO DO SETOR – Em 2021, o Brasil aumentou o número de casamentos civis, registrando um crescimento de 23% em comparação ao ano anterior, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse crescimento refletiu na marca de quase 1 milhão de casamentos em 2022, conforme Portal da Transparência. Esse fenômeno impulsionou cerca de R$ 40 bilhões na economia do país por meio de cerimônias de casamento, como relatado pelo site Casamentos.com.

O estado do Rio de Janeiro teve 78.743 registros de casamentos em 2022 e Rio das Ostras também se destacou, totalizando 675 casamentos no mesmo período. Até agosto deste ano, a Cidade já tinha registrado 503 matrimônios. De acordo com dados da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, esse número de matrimônios de 2022, injetou quase R$ 20 milhões na economia do Município.

Paula Meireles, uma das organizadoras do Simplesmente Noivas e proprietária da pousada onde acontece o evento, diz que identificou o desejo de casais em oficializar o matrimônio em espaços ao ar livre, aproveitando as belezas naturais da Cidade, e que buscam as pousadas para que os familiares se hospedem no mesmo local da cerimônia. “Observamos um aumento significativo de casais de fora de Rio das Ostras que procuram nossa pousada para realizar a cerimônia e a festa. Atualmente, trabalhamos exclusivamente com o segmento de evento, inclusive com hospedagem para os participantes das festas”, conta.

A cerimonialista Fabiana Oliveira diz que “cerca de 65% dos casais que a gente atende vêm de fora de Rio das Ostras. É impressionante como este setor cresceu na cidade com casais que vêm de fora”.

Para a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aurora Siqueira, é fundamental focar nos novos movimentos do Turismo, incluindo o setor de casamentos. “Este segmento tem crescido consideravelmente, estamos acompanhando os dados estatísticos e pretendemos desenvolver políticas públicas em colaboração com os empresários que oferecem serviços nesta área, para que Rio das Ostras explore ao máximo o potencial turístico voltado para o setor de eventos sociais”, afirma.

Kissila e Lucas Pirozi, moradores de Quissamã, no Norte Fluminense, revelaram que escolheram Rio das Ostras para casar pelas belezas naturais da cidade, além de considerarem o clima da região “maravilhoso”.

“Escolhemos Rio das Ostras para nos casarmos pois além de estar em uma localização privilegiada para os familiares dos noivos é uma cidade rica em belezas naturais e muito acolhedora. O local era exatamente como imaginávamos, em meio às árvores e com um clima maravilhoso. Rio das Ostras conquistou nosso coração e este local foi a primeira coisa que decidimos nos preparativos”, comenta o casal.

FEIRA DE CASAMENTOS – Quem passar pelo Salão Simplesmente Noivas poderá viver o universo do casamento com música ao vivo de bandas de festas e cerimônia, além sets dos DJs Oscar Martinez e Carlinhos.

Também acontecerá desfile à beira da piscina, mostrando as novas tendências de vestidos de noivas, roupas de festas, buquês e arranjos, entre outras atrações.

“Acompanho a trajetória do Simplesmente Noivas desde o início, sou parceiro do evento e também faço apresentações do meu trabalho de DJ. É organizado para que noivos, debutantes, formandos ou qualquer pessoa que queira fazer festa, encontro diversidade de serviços e profissionais em um só lugar”, explicou Oscar Martinez.