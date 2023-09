Motoristas enfrentam problemas com a escuridão na ponte Wilson Mendes, em Cabo Frio

By





Os motoristas que passam com frequência pela Avenida Wilson Mendes enfrentam problemas com a escuridão. A rodovia RJ-140 é a principal entrada de Cabo Frio.

A responsabilidade da manutenção e conservação da rodovia é do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ).

Em nota, o órgão informou que vem realizando “serviços rotineiros de manutenção de iluminação não apenas na ponte, mas também em trechos da RJ-140. As equipes estão realizando intervenções em outras rodovias da região, mas retornarão à ponte para identificar o problema e solucioná-lo”.

Imagens feitas por um motorista no fim de semana mostram que quase todos os postes estão sem luz. Esse problema afeta não apenas os motoristas, mas os moradores do entorno e também o cidadão que atravessa a ponte a pé e de bicicleta.

Em outras ocasiões o município de Cabo Frio precisou intervir diante da demora do órgão na solução do problema de iluminação do local.

O município afirma que constantemente encaminha ofício para o DER-RJ solicitando serviços de manutenção das rodovias. A última solicitação foi feita no dia 8 de agosto. O documento foi entregue em mãos na sede da instituição no Rio de Janeiro.

O DER-RJ respondeu o ofício no dia 21 de agosto avisando que iria repassar a demanda para os responsáveis dos prestadores de serviços solicitando a execução do trabalho com urgência.

Como o serviço não foi executado, uma nova solicitação será encaminhada ao departamento estadual.