Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro em Saquarema

By

Uma mulher foi morta a facadas, segundo a Polícia Civil, pelo ex-companheiro neste domingo (25) em Saquarema. A vítima é Ana Luana de Souza Carvalho, de 33 anos, que foi morta em casa.

Ainda de acordo com a polícia o ex-marido, Dionatans Tatagiba de Mello, teria se jogado da janela do terceiro andar da casa após esfaquear a vítima, segundo relato dos familiares. Dionantans morreu no local.

A Polícia Civil explicou que Luana e Dionantans estavam separados, mas moravam na mesma casa. Familiares contaram à polícia que tudo ocorreu depois de uma discussão entre eles durante a madrugada.

A filha do ex-casal, de apenas três anos de idade, estava na casa no momento do crime, ainda segundo a polícia.

O corpo de Ana Luana foi sepultado na manhã desta segunda-feira (26) no cemitério de Sampaio Corrêa. O caso foi registrado na Delegacia de Saquarema.

Esse é o segundo feminicídio que acontece na cidade neste ano.

Em janeiro, Kathlen Caroline, de 17 anos, foi estrangulada pelo rapaz com quem se relacionava, de acordo com a polícia.