Musa e Mister Iguaverão são escolhidos durante 2ª Expo Moda Praia de Iguaba

No último sábado (22), na praia dos Ubás, foram eleitos a Musa e Mister Iguaverão 2023. O desfile coroou Vitorugo Marinho de 26 anos e Mirellen Costa de 20 anos, como os vencedores, através da votação dos jurados convidados para o evento.

Ao todo foram aproximadamente 21 participantes disputando os títulos. Em segundo lugar ficaram Isabela Feitosa e Lucas Pereira. Já em terceiro lugar foram escolhidos Thais Tarata e João Pedro Santos . Os jurados analisaram critérios de desenvoltura, simpatia, postura, elegância e charme, com nota de 1 a 10.

O desfile foi dividido em duas etapas, na primeira os participantes se apresentaram com trajes de banho e depois vestindo saídas de praia. Os candidatos que ficarem em primeiro lugar, foram premiados com: 6 meses grátis na academia Chronnus, 1 mês de drenagem com Naíra estética, roupas da loja JM Multimarcas, rodízio no restaurante Sabor a Vista e escova com hidratação no Salão Fátima Veríssimo para Musa Iguaverão e um voucher no bar do piu piu para o Mister.

Além disso, o segundo e terceiro lugar também receberam diversas premiações, como: roupas da JM Multimarcas, colocação de cílios por Thaís Jucá, escova no Salão Fátima Veríssimo, almoço no restaurante Delícias da Feirinha, sobrancelha de henna com Claudiane lash designer, corte de cabelo na Barbearia do Bomba, voucher no bar do piu piu e no bar Green Lounge.